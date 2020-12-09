統振(6170)11月營收雙增，順利站回3億元大關，展望未來，統振看好台商回流將推動外籍移工需求的人數增加趨勢明確，對於統振營運將提供正面助益。

統振11月合併營收為3.13億元，受惠於能源事業、流通事業之業績齊步成長，月成長18.46%、年成長1.01%；累計1至11月合併營收為33.33億元。

統振表示，今年因疫情影響干擾整體業績表現，累計今年前三季營收比重來看，分別為48.89%、44.08%、7.03%，其中，能源事業部較去年同期成長2.59%，主要歸功於疫情推動歐美市場的宅經濟大量需求增加，尤其在雙11、雙12傳統消費購物旺季帶動下，創造公司旗下3C電池封裝產品的出貨暢旺，拉升電池封裝的產能利用率保持在一定的水準之上，亦是統振11月單月營收能站回3億元關卡。

統振進一步表示，除了能源事業部的營運表現出色外，金融科技業務受惠於移工匯款業務、電信預付卡銷售等在台灣外籍移工的利基型市場中位居領先之地位，在後疫情時代也為統振今年整體營運添柴加火，挹注統振2020年前三季的營業毛利率較去年同期增加3.08個百分點、達18.56%，稅後每股盈餘(EPS)為1.23元、年增95.24%。

根據勞動部最新統計數據指出，2020年10月底產業及社福移工人數達70.12萬人，移工匯款市場規模可觀，展望未來，統振看好台商回流將推動外籍移工需求的人數增加趨勢明確，仍積極拓展公司布局金融科技的移工匯款業務更多市場份額，一方面，公司在去年底已成功申請擴大沙盒實驗之移工匯款限額與筆數限制，提高至每月上限10萬元、一年匯款上限50萬元，單日則維持3萬元不變，創造外籍移工更便利的服務。

(時報資訊)