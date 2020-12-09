民進黨中央昨批評國民黨主席江啟臣表面上支持CPTPP，卻在國會帶領國民黨立委凍結CPTPP推案預算1500萬，阻礙台灣外交發展；甚至有媒體引述「涉外人士」說法，江啟臣與國民黨這樣做，「根本是與台灣為敵，令人瞠目結舌。」

為此，江啟臣與國民黨立委呂玉玲今天在立法院外交國防委員會大動肝火，要求外交部揪出「涉外人士」。外交部次長田中光回應說，「涉外人士我們可能沒辦法找出來，涉外人士不會是外交部也不會是政府官員。」

江啟臣說，去年不只國民黨提案凍結，無黨籍立委林昶佐、民進黨立委羅致政、趙天麟去年都有提案，「涉外人士是誰？預算凍結案還在討論就攻擊在野黨，說國民黨是雙面黨，一面挺CPTPP，一面凍結預算。根本藐視國會，踐踏國會！」

江啟臣要求外交部揪出所謂涉外人士，「敢罵就出來，不要躲在後面！」江啟臣又說，立委在這邊審查預算，凍結不當使用預算，「民進黨還特別做文宣攻擊本人，我表示嚴重抗議。」

呂玉玲則說，外交部針對這筆預算每一年都說是關鍵年，但是預算做了什麼又都不能說。這筆預算是公開預算，不是機密預算，所以她要求這1500萬在108、109年度所有開支要公開公布給大家知道。

外交部國經司司長蔡允中說，這1500萬在過去兩三年作為第一階段推案，推案的成果是11個國家最起碼都很清楚知道台灣要加入CPTPP，態度也都很正面。

(中時 )