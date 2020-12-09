台北市明倫社宅開放招租後話題不斷，尤其月租4萬元的三房型讓台北市長柯文哲遭到各界砲轟太貴；而該宅招租定今(9)日下午5點正式截止，目前依台北市都發局提供的數據顯示，一房型最受民眾青睞，釋出264戶就有2081人申請瘋搶，中籤率將不到2成。但被嫌貴的房型，申請也超乎預。

而因為租金均價逾4萬而飽受爭議的三房型，釋出45戶就有80人申請，預估最後中籤率將在6成左右，這也讓部分不認同此租金的網友「崩潰」問，到底有多想住在台北？至於整體而言，明倫社宅魅力在哪？依先前住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，市場上多數的需求為有電梯的2房型、屋齡輕，但這樣的房價又貴、建案也少，所以吸引民眾申租。

大家房屋企畫研究室主任朗美囡也曾分析認為，明倫社宅漂亮、地點好，若以相同的規格來看，月租約會超過5萬元，且台北市社宅設置「分級租金補貼」制度，市府會依照「家庭年所得」給予每戶3千到1萬1千元的租金補貼，具有吸引力。

招租申請將在今日下午5點截止，北市預定將在1月8日公開抽籤，再由審查合格的民眾依序配租，最快在3月就會有第一批民眾進住明倫公宅。

(中時新聞網)