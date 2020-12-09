41歲香港富三代天王林峯身家約有81億台幣，去年他認戀小11歲網紅女友張馨月並登記結婚，今年9月兩人生下一女。張馨月最近在社群網站分享擁有的名牌包，被網友問目前沒工作，「買包的錢都是老公給嗎？」她打趣說：「自信點把『嗎』去掉」，大方證實目前當家庭主婦都是花老公的錢。

林峯家世顯赫，爸爸林華國是廈門的著名地產商，傳聞身家有百億，而林峯自己也累積了約81億財富，2年前他和女星吳千語分手，去年林峯認戀張馨月，不久後登記結婚，今年8月有路人直擊林峯夫妻逛街，爆料張馨月大腹便便看似將臨盆，9月林峯曬照報喜，承認已經當爸。

張馨月分享名牌包。（圖／取自《on.cc東網》）

張馨月承認都花老公的錢買包。（圖／翻攝自娛樂扒叔微博）

曾有媒體報導，林峯婚後每月砸約400萬台幣給老婆當家用兼零用錢，疼老婆不手軟，過去他也在節目上霸氣說，自己的價值觀就是「男人負責掙錢養家，女人負責貌美如花」。最近張馨月分享懷孕期間入手的名牌包，大部分都超過上萬，但也有299元人民幣的「親民款」，如她所言應都是林峯埋單。

林峯被爆私下摳門。（圖／翻攝自娛樂扒叔微博）

另外，疑有張馨月先前待過月子中心的網友爆料，指林峯替老婆訂的月子中心套餐並非最高級那款，產後修復的1、2萬方案也沒買，「護士姐姐吐槽的，其實也不怎願意花錢」，暗虧林峯是假豪門，但對此，林峯方面暫無回應。

(中時新聞網)