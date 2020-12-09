彰化發生驚人的母親囚女12年案件，一名謝姓女童2008年就讀國小五年級時被林姓親生母親帶走，失蹤12年，日前被警方在高雄尋獲。如今已23歲的謝女，被發現時體重僅30公斤出頭，且有溝通障礙。究竟是什麼原因，讓親生母親軟禁女兒12年？原來，林母童年跟著離異的母親改嫁，慘遭繼父性侵，她擔心離婚後，女兒跟著父親，恐重演自己悲劇，為了保護女兒，才將她帶走；害怕被找到，藏女12年。

彰化縣警局田中分局偵查隊長陳盈雅表示，46歲的林女與其配偶謝男2008年間協議離婚，2人育有1子1女，同年2月11日林女假借探視，逕自將當年就讀國小五年級的謝姓女童，從國小帶走，至今長達12年，當年女童父親報案，並提出妨害家庭告訴，林女也遭地檢署發布通緝。

7日警方循線在高雄鹽埕區一處出租公寓，尋獲林女及謝姓女童，當年11歲的謝姓女童，現在已經23歲，但被母親帶走後就沒有上學，也沒有請領身分證、健保卡，看病就用自費或藥房買藥，謝女體重僅30公斤左右，有明顯封閉、語言表達能力不足等狀況。

而林女向警方供稱，因為自己童年時父母離異，她跟著媽媽改嫁，卻被繼父性侵。她擔心離婚後女兒跟著爸爸，會重複自己的悲慘命運，才選擇將她帶走，且為了保護女兒不被找到，斷絕她與外界聯繫。

(中時新聞網)