人民幣中間價9日微升9個基點，報6.5311元，漲幅0.01％，連續六個交易日上漲。

截至10點28分，人民幣兌美元在岸價報6.5331元，較上日收盤價6.5320元下跌11個基點，跌幅0.02％。離岸價報6.5169元，上漲33個基點，漲幅0.05％。

由於美元持續疲弱，市場普遍認為2020年底前仍有走升空間。截至目前，美元指數上漲0.1％，報90.95。2020年到目前為止，美元已下跌了近6％，有可能出現自2017年以來最疲弱的年度表現。

(工商 )