連6日漲 人民幣中間價小升9基點 10:502020/12/09 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣中間價9日微升9個基點，報6.5311元，漲幅0.01％，連續六個交易日上漲。 截至10點28分，人民幣兌美元在岸價報6.5331元，較上日收盤價6.5320元下跌11個基點，跌幅0.02％。離岸價報6.5169元，上漲33個基點，漲幅0.05％。 由於美元持續疲弱，市場普遍認為2020年底前仍有走升空間。截至目前，美元指數上漲0.1％，報90.95。2020年到目前為止，美元已下跌了近6％，有可能出現自2017年以來最疲弱的年度表現。 熱門股－陽明 外資力挺量增價揚 《商情》憂供不應求 國際鐵礦石漲勢強勁 (工商 ) #基點 #人民幣中間價 #漲幅 #疲弱 #日漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－台積電傳接獲大肥單，12月行情樂觀 04:102020/12/09 證券．權證 台鐵地下化助攻 這兩站房價衝上2字頭 13:562020/12/09 房市新訊 台股震盪再創14379點盤中新高 晶圓雙雄開低 09:162020/12/09 財經 疫苗現曙光、運價漲不停 航運族群股價掀大浪 04:102020/12/09 證券．權證 人幣強反彈 換10萬美元省7萬 04:102020/12/09 產業財經 台積無極限 台股再寫五驚奇 04:102020/12/09 財經要聞 離岸人民幣盤中升破6.5元大關 創逾2年半新高 12:092020/12/09 財經 《韓股》整隊再攻 KOSPI挑戰2750點關卡 11:422020/12/09 財經 《商情》獲利了結 打壓紐約棉花走低 10:002020/12/09 財經 《熱門族群》台股造山運動 30條好漢集結 11:592020/12/09 財經 集團股作帳 台股易漲難跌 04:102020/12/09 證券．權證 財經熱門新聞 搶老美肥單不能落後 台積電死敵砸錢急赴美 EUV有著落？ - 財經 15金控拚年賺3,500億 戰新高 - 財經要聞 - 工商時報 美推孟晚舟認罪協商 專家曝時機選擇與追打華為盤算 - 財經 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 獨》震撼彈！台北君悅驚傳瘦身 砍1成員工 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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