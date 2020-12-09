台鐵猴硐至瑞芳段正在搶通中，據台鐵局統計，8日單日共影響62列次、旅客人數約3690人，累計影響520列次、旅客4萬6732人。交通部啟動公路接駁，市區公車8日共開行138班車、疏運旅客約958人；累計開行692班車、疏運旅客約6817人。

在城際接駁方面，公路客運協助加開台北往返宜蘭、花蓮間班車，8日共開行1684班車、疏運旅客約2萬5009人；累計開行8669班車、疏運旅客約18萬2284人。

台鐵局在12月13日5時搶通單線雙向通車前的列車行駛變更計畫，如下：

(一)對號列車

(1) 樹林往宜蘭、花蓮、台東方向之列車，樹林→宜蘭間停駛。

(2) 羅東、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

(3) 西部往東部跨線列車，七堵=宜蘭間停駛，另由宜蘭特開。

(4) 東部往西部跨線列車，宜蘭=七堵間停駛，另由七堵特開。

(5) 12月9至12月12日增開5410次樹林=七堵，(樹林按410次時刻07：33開，以下照延行駛)，沿途停靠樹林、板橋、台北、松山、南港、汐止、七堵等站。

(6) 12月9日至12月13日，部分列車增停如下：

1. 441次增停鹿野、關山、池上、富里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、吉安、羅東、宜蘭等站。

2. 324次增停鹿野站。

3. 203次增停南澳站、和平站。4. 401次增停南澳站、東澳站。

(7) 因編組運用關係全區間停駛車次如下：

1.樹林=台東642次。

2.樹林=花蓮605、212、241次。

3.樹林=蘇澳262、261次。

4.台東=花蓮611次。

(8) 另因編組運用關係部分區段停駛車次如下：

1次(觀光列車) 花蓮→宜蘭→台北間停駛。

2次(觀光列車) 台北→宜蘭→花蓮間停駛。

另12月11日 2次(觀光列車)行駛區間改為礁溪-花蓮-台東-高雄-台北間行駛。

(二)區間車

(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

(3)支線：平溪線、深澳線停駛。

(中時 )