廣明(6188)旗下達明機器人今年首度參與全台最大教育展會─台灣教育科技展，展示教育機器人教學專用培訓模組，提供中高等教育前進工業4.0領域，並在「未來教室」系列的演講，分享翻轉傳統課程─工業4.0智慧教室教育解決方案，提前為2021自動化工程師證照暖身。

達明機器人為全球市佔第二的協作機器人，除了專精於電子、半導體、汽車產業應用各領域外，更積極拓展台灣及全球教育市場；全球來自歐美、東南亞等國家已有三十多所學校使用，台灣更有台大、師大、成大、中央、中興、勤益科大、龍華科大、崑山科大等，在研究及教學使用內建視覺且安全操作的達明機器人，新北高工更將達明機器人納入校訂課程，以及與台北市政府、西門子，在南港高工設立2021自動化工程師考照場域。

達明機器人以自動化導入的豐富經驗，開設初中高階的智慧機器人證照，從單站應用、產線應用及整個智慧工廠導入西門子PLC自動化教育訓練，優化工廠智能管理，並符合勞動部規範。此為全台第一張由業界發起的專業自動化工程師證照，於2021全面拓展至全台灣160所大專院校、155所技術型高中，預期突破5000人次考照。

達明機器人培訓中心負責人林俊志在「未來教室」翻轉傳統課程的演講中，點出108課綱學習歷程的盲點，獲得在場的師生們很大的共鳴，而從致力縮短產學教育落差的角度，讓學生能真的從產業應用理解學習的意義，是達明機器人自辦自動化工程師證照及推廣教育的初衷。

(時報資訊)