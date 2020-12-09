IC測試廠欣銓(3264)受惠5G相關應用晶片測試需求暢旺、車用市場回溫帶動需求回升，2020年11月合併營收連10月繳出「雙升」佳績，以9.31億元連5月改寫新高。由於測試產能全面吃緊，法人看好欣銓第四季營收可望續創新高，明年上半年營運展望持續樂觀。

欣銓股價自11月初一路向上走揚，今（9）日續開高穩揚逾1％，隨後在買盤敲進下漲勢轉強，上漲2.56％至40元，創2018年8月中以來近2年4個月高點，早盤維持逾2％漲幅，11月以來漲幅已逾2成。三大法人上周買超1335張，本周迄今則調節賣超605張。

欣銓公布11月自結合併營收達9.31億元，較10月9.02億元成長3.21％、較去年同期7.08億元成長達31.47％，連5月改寫歷史新高。累計前11月合併營收87.11億元，較去年同期73.33億元成長18.8％，續創同期新高。

欣銓先前表示，新冠肺炎疫情帶動在家工作需求，5G基地台等前置建設需求顯現，帶動射頻、網通、儲存及PC等測試需求增加，使今年營運成長動能暢旺。由於訂單能見度維持穩健，預期下半年營運可望維持穩健成長。

因應國際客戶未來需求成長性，欣銓於總部鼎興廠興建二期廠房，預計明年首季進入量產，可因應未來5年市場與業務發展需求，看好投產後將帶動營運動能顯著提升。投顧法人認為，由於半導體景氣上修，欣銓受惠IDM廠訂單回流，可望帶動獲利持續成長。

(時報資訊)