立委周春米針對屏南交通建設質詢行政院長蘇貞昌，蘇表態包括恆春觀光鐵道及屏南快速道路「2項都不贊成」，屏東縣長潘孟安9日在議會接受質詢時坦言，自己也相當吃驚，已在昨晚與院長通過電話，近日也將見面極力爭取。
國民黨籍屏東縣議員黃明賢質詢表示，屏東近期7大重要交通建設，除了國道十號延伸及第二條東西向快速道路稍有進度，其他包括高鐵南延屏東、高捷延伸線、恆春機場活化及恆春觀光鐵道與屏南快速道路都不見進展，甚至遭蘇揆打臉後面兩項。
他直言，之前選舉都會拿出來炒的議題，「蘇貞昌終於露出狐狸尾巴」，一次狠甩屏東人2個巴掌，完全不顧屏東人的感情與需求。
潘孟安則強調，恆春觀光鐵道歷經前行政院長林全及賴清德核定，「蘇院長說法確實令人吃驚」，他也已對方通話，相信是技術幕僚提供的資訊才會給首長有所錯覺，並指關於屏南快速道路根本是用呼攏的報告，已經盡速與院長敲定時間，會當面反應現況與地方需求。
(中時 )
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