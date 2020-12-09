就在美國總統川普與其盟友接連在關鍵州提出選舉訴訟但接連吞敗之際，德州檢察總長帕克斯頓（Ken Paxton）8日向美國最高法院提起訴訟，指控喬治亞州、密西根州、賓州與威斯康辛州等拜登勝出的搖擺州，以新冠疫情作為理由而非法更改選舉規則，故當地的大選結果應為非法。不過，選舉法律專家認為，最高法院受理此案的可能性不高。

德州檢察總長帕克斯頓8日向美國最高法院提起訴訟，指控喬治亞州、密西根州、賓州與威斯康辛州等拜登勝出的搖擺州，以新冠疫情作為理由而非法更改選舉規則，故其選舉人團票應不列入計算。

據美媒《CNBC》報導，帕克斯頓在這起前所未見的選舉訴訟案中指出，喬治亞等4州藉由新冠疫情作為藉口，非法改變選舉規則，例如不須投票人親自簽名認證、不須見證人，讓郵寄投票的數量倍增，導致投票正當性降低，並要求在這些州內的總統大選所產生的選舉人團應該不得計算在內14日的選舉人團投票內。

川普先前在推特上指控，「喬治亞州州長拒絕做選票簽名認證，若他願意如此，我早贏了。這傢伙到底出了啥問題？他幕後藏有誰？」川普律師團主帥朱利安尼（Rudy Giuliani）對於先前也稱喬治亞州就算重新計票也毫無意義，「畢竟那些都是詐騙的選票」，但仍將其列入計算。

美媒《新聞周刊》指出，若大法官決定將這4大搖擺州的選舉人票不列入正式計算的話，拜登的選舉人團票將由當前的306票大幅降至244票，雖然仍比川普232票還多，但不足入主白宮的270票，故這場訴訟對川普陣營至關重要。川普在2016年大選中也在這4州全數勝出。

不過，包括喬治亞州等遭指控的州皆對德州總檢長的控訴表達反對。喬治亞州副州務卿福克斯（Jordan Fuchs）表示，「德州聲稱我們在缺席投票上有8萬個偽造簽名，但他們沒有提出證據。這是因為這根本沒有發生」。密西根州檢察長納塞爾（Dana Nessel）也表示，這種訴訟只是宣傳噱頭，並非嚴肅的司法訴求，而根本不是這4州選民的帕克斯頓實際上在「破壞選民對美國民主體制的信心」，應該受到譴責。

另外，喬治城大學法學中心的選舉法律專家史密斯（Paul Smith）也認為最高法院應該不會受理帕克斯頓的「史無前例」提訴，指出「在賓州與其他州有完整的選舉系統，我不認為最高法院有興趣處理」，且德州檢查總長要提供有法律上的資格可以對其提告時，勢必會遇到困難，「只因沒有投給川普，德州就要在最高法院上指控另外一州投票方式錯誤，我想這兩者是沒有關聯的」。

(中時新聞網)