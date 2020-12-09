根據美國媒體報導，勇士當家球星史提芬柯瑞在接受訪問時透露，他正在與球隊討論提前續約的可能性，他願意在勇士高掛球衣退休。按照勞資協議規定，柯瑞有資格與勇士續簽一份3年1.56億美元的頂級合約，如此一來，他的年薪將有機會超過5000萬美金。

柯瑞在2009年選秀會首輪第7順位被勇士選中。之後，他一直在勇士效力，期間，他兩次拿到例行賽MVP，三次帶隊奪得總冠軍，成為勇士一哥，也是聯盟公認的超級巨星。

2017年柯瑞和勇士簽下5年2.01億美元的最頂尖合約，本賽季年薪也是聯盟最高，目前這張合約還剩2年。

NBA薪資專家馬克斯表示，柯瑞如果與勇士提前續約，那麼這份合約將從2022-23賽季開始執行，該賽季薪水為4800萬美元，2023-24賽季為5200萬，2024-25賽季為5600萬。等到2025年合約結束時，柯瑞已經37歲。

另一個記者Connor Letourneau表示，如果柯瑞想追求利益最大化，他也可以選擇一個4年2.153億美元的續約條款。

談到未來的續約，柯瑞相當自信，「我們正在進行協商。一切都擺在桌面上，我明白要做對自己和球隊都有利的事情，並以此展開對話，我感覺自己很幸運，接下來的續約也是順其自然的事情。」

然而勇士需要擔心是，1988年出生的柯瑞，現在已32歲，上賽季因為受傷只打了5場比賽，柯瑞的健康狀況也許會成為他續約道路上唯一障礙。

不過，專家分析，考慮到柯瑞這些年為球隊做出的巨大貢獻，勇士仍舊有很大的機率會選擇厚待他。

柯瑞表示，「希望能跟隨父親戴爾的腳步在聯盟打滿16個球季，這無疑是一個偉大目標。尤其是在這個頂尖球隊，所有隊員都只為追求奪冠理念而努於付出，我已經公開表態並且致力於此，球場上我還有很多事情要去完成。」

(中時 )