美股激勵恒指開高走高 漲逾300點

前一晚美股三大指數創出紀錄新高，投資者憧憬美國國會有望就新一輪財政刺激方案達成共識，利多消息帶動恒指9日走高。

恒生指數9日開高205點，報26,510點，剛好落在20日線附近；截至10點35分，恒指繼續攀升，上漲332.08點，漲幅擴大到1.26％，報26,636.64點。

國企指數開高52點，報10,462點。目前報10,554.42點，上漲144.83點，漲幅1.39％。紅籌指數報3,686.47點，上漲19.27點，漲幅0.53％。

(工商 )