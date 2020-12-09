台灣高鐵（2633）持續透過異業結盟帶動國民旅遊風潮，9日宣布攜手60家飯店合作推出「你生日．我招待」壽星住房專案，2021年起，只要是1–3月壽星入住合作飯店，除了可享高鐵「飯店聯票」加購高鐵車票7折起優惠及多重專屬禮遇。

值得一提的是，旅客生日當天入住專案合作飯店，台灣高鐵更將特別加碼1張標準車廂對號座半價乘車券，送給壽星超值生日大禮。

高鐵「飯店聯票」提供旅客飯店住宿＋高鐵車票的優惠組合，不但飯店選擇多樣化，更適用多種飯店推出的旅遊主題和優惠方案。旅客透過與高鐵合作的飯店官網訂房，即可直接以優惠價格加購高鐵車票，一次解決交通及住宿兩大需求，節省旅遊規劃的寶貴時間，不僅是說走就走、輕輕鬆鬆「搭高鐵遊台灣」的最佳選擇，更是最深受自助旅行旅客喜愛的高鐵熱銷旅遊商品。

台灣高鐵公司表示，「你生日．我招待」飯店聯票壽星住房專案，除享飯店提供的住房以及高鐵車票7折起優惠外，1–3月壽星更可依照入住飯店的不同，享有各種專屬禮遇。

例如選擇入住台北國賓飯店的旅客，壽星住房專案一晚只要4,788元，即可立即升等行政尊榮客房，除贈送迎賓水果、免費minibar與鳳梨酥（六入）外，還可享館內Ahmicafe和牛啾啾牛排雙人套餐。

入住台南晶英酒店海東客房一晚4,999元起，專案旅客可享生日專屬客房佈置、生日蛋糕，加購晶英貴賓廊Happy Hour享兩人同行買一送一，生日當週入住再加碼免費升等小西門套房。

高鐵公司表示，旅客於明年1月1日至3日31日壽星，在生日當天入住「你生日．我招待」專案精選合作飯店，除加購高鐵車票享7折起優惠外，並可於完成旅程後再加碼獲贈高鐵標準車廂對號座半價乘車券1張。

(工商 )