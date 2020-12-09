全球各地社群共同竭力應對天災人禍與新冠肺炎疫情帶來的嚴重影響，Airbnb於近日宣布成立Airbnb.org。Airbnb.org是符合美國稅法第501（c）（3） 條規定的獨立非營利組織，致力於讓生活陷入危難的人們更容易找到臨時居所。

成立Airbnb.org的靈感源於2012年，一位美國房東Shell敞開家門，接待受珊迪颶風影響的災民。她的善舉引發廣大迴響，促使Airbnb展開Open Homes計畫，讓Airbnb房東能夠為處於緊急危難的人們提供暫時居所。

自此，Airbnb Open Home計畫持續發展延伸，並將重心轉至緊急應變工作支援，提供被迫撤離的災民、救援人員、難民、尋求庇護者住宿和相關奧援，當然也包括抗疫前線的工作人員們。從澳洲到法國，全球迄今已有超過10萬名房東敞開家門，為7萬5千名需受助人士提供臨時住所。在台灣，Airbnb房東社群也曾在2018年二月的花蓮大地震期間，熱情參與Open Homes計畫，提供住所給有需要的災民與救難人員。從今日起，Airbnb的Open Homes計畫及抗疫人員住宿計畫將共同由Airbnb.org非營利組織繼續提供相關協助。

Airbnb.org的創始承諾包含提供200萬美元資金（約合新台幣5千700萬元），用於擴大與紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）和海地救濟組織（Community Organized Relief Effort；CORE）的合作。未來兩年內，Airbnb.org將提供100萬美元（約合新台幣2千850萬元），為全球對抗新冠肺炎疫情和其他重大災害的IFRC工作人員及志工提供住所。海地救濟組織將運用Airbnb.org提供的100萬美元資金，為在美國進行免費新冠肺炎檢測、接觸者追蹤、流感疫苗注射和資源協調工作的抗疫人員支付住宿費用。海地救濟組織目前已在美國的十個城市提供服務，更計劃將服務延伸至其他疫情熱點。未來疫苗正式上路後，海地救濟組織亦將用這筆資金協助安排疫苗配送中心的支援人員的住宿需求。

Airbnb房東可以透過Airbnb.org為受到天災、新冠肺炎疫情等緊急情況影響的人士提供免費或優惠住宿。Airbnb.org作為創新的替代性住處和收容所對政府和非營利合作夥伴來說意義重大，尤其在新冠肺炎疫情肆虐的2020，傳統收容所在安置街友時便遭遇極大挑戰。提供免費住宿或定期捐款來支持 Airbnb.org的房東們，Airbnb將在他們的個人資料頁面新增一枚特別徽章，表揚這些房東的善舉和對社群的無私貢獻。

為確保善心捐款能專款專用，Airbnb承諾捐出40萬股股票，以資助 Airbnb.org進行的緊急應變工作、自然災害響應與難民方案。Airbnb共同創辦人Brian Chesky、Joe Gebbia和Nate Blecharczyk亦將捐出600萬美元（約合新台幣 1 億 7 千萬元），協助合作夥伴和災區的救援工作。此外，Airbnb將持續為Airbnb.org提供運作的支援。Airbnb.org將充分發揮非營利組織的影響力，並以個人與相關機構的私人捐款籌募住宿資金，Airbnb.org所募得的全數資金將用於為有需要的人支付住宿費用。

若單靠 Airbnb.org的一己之力，無法完成提供全球急難救助住所的使命，因此Airbnb會與值得信賴的政府機關及夥伴合作，共同制定相關解決方案。除了強化與紅十字會與紅新月會國際聯合會及海地救濟組織的合作外，Airbnb.org亦會與其他全球和地區性非營利組織合作，包括國際救援委員會（IRC）、國際關懷協會（Care International）、美慈組織（Mercy Corps）、希伯來移民援助協會（HIAS）等，幫助上述機構的服務對象找到臨時住所。透過與國際非營利組織及政府機構建立合作關係，Airbnb.org能夠與合作夥伴們共同規畫相關策略，提供社群更完善的配套措施，將觸角擴及過去較不受重視的弱勢群體。

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