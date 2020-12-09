男督導偷吃美女社工 社會局：接獲投訴積極處理

台中市政府社會局9日被踢爆，有男督導與女部屬大搞婚外情醜聞！何姓男督導與已是人妻、人母的社工搞外遇，兩人在車上還被社工的老公錄到：「妳一摸就硬，只有妳這樣」、「手不能亂搓，搓了這裡就會出來」等調情鹹溼對話；社會局長彭懷真今天說，當事人主管接獲投訴後積極處理，與當事人個別約談，並先行調整職務，分開工作場域，督導管理。

據了解，這名被戴綠帽夫李男對媒體控訴，妻子到社會局工作，認識何姓督導後，行為變得很怪異，不但常以加班為由晚歸，還不時在浴室偷講電話、行為鬼祟；且面對丈夫刻意在車上放名牌禮物的驚喜，不但不買帳，還大聲斥責侵犯隱私。

該名女社工連跟小孩約好吃飯遲到，不但沒有愧疚還大聲發飆，說這樣約吃飯「讓她很困擾」；李男查看ETC的APP赫然發現妻子說要加班，但車子紀錄卻跑了100多公里，讓他忍無可忍，蒐證提告。

社會局長彭懷真今天說，當事人主管接獲投訴後，第一時間向上呈報處理，與當事人個別針對投訴內容約談，並已先調整職務；有關員工工作規範與權益，均按人事管理的相關規定辦理，至於涉及個人與家庭隱私部分，則不便評論。

(中時 )