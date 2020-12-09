國防部軍備局第205廠高雄大樹廠區，今(9日)上午傳出調製彈藥鋁粉時發生閃燃爆炸意外，造成士官長盧守彥、中士王伯彧及員工洪瑞陽等3人受到嚴重灼傷，目前初步研判二到三度的燒燙傷，目前分別送往至義大醫院及高雄榮總醫院急救。

仁武警方表示，這3人當時是在806廠房執行天弓2型預混物秤裝鋁粉作業時，發生鋁粉燃燒意外。受傷人員目視約有60％燒燙傷。

國防部今(9)日表示，軍備局205廠光復營區，今日上午作業時不慎發生鋁粉閃燃意外，造成盧姓等2名士官及一名洪姓員工受傷，目前人員均已送醫治療。

國防部指出，本部已偕同軍備局編成專案小組，前往205廠調查事故發生原因，並全力提供傷者最專業的醫療照顧。

這起事件已經是國防部今年發生的第二起彈藥裝配爆炸意外今年3月6日中科院大樹院區化學研究所，在執行火工作業時，因不明原因引起爆炸火警，火勢都已由場內撲滅控制，造成3死一傷的悲劇，初步研判是飛彈裝配廠進行藥柱火工作業時發生意外。

(中時新聞網)