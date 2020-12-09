中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋表示，經濟合作是兩岸關係發展的基礎，符合兩岸同胞共同利益。儘管受新冠肺炎疫情衝擊，今年前10個月兩岸貿易額仍實現兩位數增長，充分反映出兩岸經濟合作動力強、潛力大、韌性足。

2020兩岸企業家峰會年會9日以視頻連線方式在廈門市和台北市同步舉行。汪洋向兩岸企業家峰會理事會發賀信，代表中共中央和習近平總書記，對年會召開表示祝賀，向峰會全體會員和與會嘉賓致以問候。峰會大陸方面副理事長張平代為上台宣讀賀信。

汪洋強調，中共十九屆五中全會擘畫了「十四五」時期大陸經濟社會發展藍圖，提出了到2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標，這必將為廣大台企台胞帶來重大機遇和長期利好。

汪洋表示，大陸將堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟。大陸將完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，進一步加大政策落實力度，讓台企台胞有更多獲得感。

汪洋指出，企業是兩岸經濟合作的主體，也是推動兩岸關係發展的功臣。希望峰會雙方理事會團結帶領兩岸企業家秉持民族大義，把握發展大勢，將兩岸經濟合作的「蛋糕」越做越大，讓兩岸同胞的利益福祉越來越好，同心共襄民族復興千秋偉業。

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、副理事長張平等在廈門出席年會，700多位兩岸工商界人士、大陸各省市台商協會會長參會。

(中時 )