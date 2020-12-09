通緝犯遭盤查 汽車旅館2樓跳下

一名43歲郭姓男子8日晚間入住桃園區1間汽車旅館，員警臨檢時，他報假身分，員警識破後，他竟跳窗從2樓跳下，員警立即逮人，也協助將其送醫治療。警方表示，該男子因非駕業務案遭到通緝，所幸跳下並無大礙。

警方表示，該男子自報身分被員警發現是假資料，員警請其配合查察。他表示要穿好衣服卻趁機關上房門，並有開窗戶的聲音，員警直覺有異立即衝下樓，發現男子剛由二樓一躍而下往外奔逃，立即遭員警制服，並查出郭姓男子因非駕業務案遭台中地檢發布通緝中，員警通報救護人員到場協助送醫，並依法解送歸案。

(中時 )