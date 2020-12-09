貴陽海信網路科技有限公司專注於提供城市交通、交通運輸、軌道交通、公共安全、智慧城市、智慧旅遊等產品及系統解決方案的建設和服務，行銷網路覆蓋貴州、四川、雲南、重慶等區域。

公司將大資料與智慧旅遊、軌道交通相結合，研發完成了具有自主智慧財產權的兩大產品：“智慧景區管控平臺”和“軌道交通綜合監管系統”，已經獲得軟體著作權34項，申請發明專利9項。 “智慧景區管控平臺”將服務于黔東南相關景區，提升景區智慧化服務能力。

海信圍繞城市交通、交通運輸、軌道交通、運維服務等業務，開展基於大資料的城市級智慧交通、智慧社區、智慧醫療、智慧旅遊等產業方向的自主研發。包括：城市交通管理解決方案、交通運輸管理解決方案、軌道交通管理解決方案、運維服務管理解決方案、智慧城市管理解決方案、公共安全管理解決方案。

貴陽海信研發經理楊橋介紹到該公司目前成果，基於大資料的城市級智慧交通關鍵技術研究及產業化，專案以交通大資料為研究物件，彙聚交警管理的交通執法、信號控制等資料，交委管理的公路、出租、公交、兩客一危等資料，實現城市級交通大資料。並以交通大資料為依託，建設交通綜合智慧應用，提供交通資訊精確推送、基於交通流動態誘導的交通擁堵治理、基於即時交通路況的公交動態調度等公共資源優化配置服務。本專案完成交通資料的智慧採集、資料清洗與轉換、多源融合與標準化存儲、主題分析與塊資料構建、人車路畫像與視覺化、基於交通大資料與人工智慧的線網優化、基於深度學習的擁堵成因分析與預測技術等關鍵技術進行攻關。

貴陽海信研發經理楊橋介紹到智慧交通大資料綜合服務平臺，改專案成功突破交通行業跨部門資料抓取與清洗、存儲與處理、融合挖掘與視覺化等關鍵技術，研製完成智慧交通大資料綜合服務平臺，完成大資料慧眼、城市深海分析等多個應用開發；建設智慧交通資料中心實驗模擬環境，實現交通行業大資料的“聚（聚集）、通（融通）、用（應用）”一體化應用，重點解決了交通資料治理和交通決策支援兩個核心問題。

貴陽海信研發經理楊橋介紹到城市軌道交通大資料線網中心平臺關鍵技術及產業化，該項目圍繞城市軌道交通大資料的採集、計算、顯示、檢索、分析利用及城市軌道發展需求，重點完成了運營指揮平臺、統計分析平臺、運營評估平臺和資訊服務平臺等平臺的建設。成功突破了基於雲架構的SCADA監控技術、客流預測技術和線網模擬等關鍵技術。實現城市軌道交通行業如設備線上監測和故障預警、能耗異常診斷（即綜合網管系統，在2018年數博會上展示且即將應用于貴陽地鐵2號線）等多項應用。實現如綜合監控系統等衍生產品的開發並成功推廣應用至貴陽地鐵2號線，有效提高了城市軌道交通的利用率，便於市民選擇最優出行線路，從而增加城軌交通機動性，增大城市軌道交通的利用率。

貴陽海信研發經理楊橋介紹到，基於交通大資料的城市級信號智慧控制系統關鍵技術研究及產業化，該專案利用交通大資料分析實現優化控制策略、提高信號控制效果、提高系統的智慧化水準，突破了城市道路車輛出行時空規律畫像、路口流量精准預測和城市交通信號智慧控制三項關鍵技術，研製了基於交通大資料的城市交通信號智慧控制平臺，實現了城市級交通信號的自動化管理與控制策略優化，有效支撐了城市智慧化交通建設與快速發展。

(中時新聞網)