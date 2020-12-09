由於第4季進入傳統旺季，NB等需求穩定，散熱模組廠-超眾(6230)第4季營收將優於第3季，但毛利率因外在變數不少，可能無法如第3季好，若全球無重大事件或系統性風險，超眾表示，正向看待明年第1季。

受惠於居家辦公及線上教學等遠距生活帶動NB需求強勁，市調機構預估，今年全球NB銷售量約1.8億台，由於上游半導體零組件缺料，導致部分NB需求遞延，明年全球NB銷售量可望維持今年的1.8億台，NB需求可望持續，加上遊戲機等新產品出貨放量，讓超眾第4季傳統旺季更旺，且有望延續到明年第1季。

超眾第3季合併營收上衝至24.39億元，創下單季歷史新高，推升第3季毛利率達25.67%，年增3.09個百分點，單季稅後盈餘2.36億元，年成長10.8%，單季每股盈餘為2.74元，就各產品來看，今年第3季PC約佔46%，伺服器網通約佔35%，其他約佔15%，手機約佔4%；超眾預估，第4季產品比重與第3季差不多。累計前3季稅後盈餘為5.53億元，每股盈餘為6.41元。

進入第4季傳統旺季，超眾業績延續第3季高檔，10月合併營收8.68億元，年成長9.14%，超眾表示，11月及12月看起來也不錯，第4季營收可望優於第3季，但毛利率因外在變數不少，可能無法如第3季好，若全球無重大事件或系統性風險，正向看待明年第1季。

(時報資訊)