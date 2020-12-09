德國政府周二公布的一份文件顯示，基於國家安全考量，德國政府已經阻絕了中國航天科工集團(CASIC)的子公司出面收購德國衛星和雷達技術公司IMST的交易。

根據德國政府文件指出，聯邦政府視IMST為衛星通訊、雷達和無線技術的重要供應商，公司的know-how對德國國家安全至關重要。IMST的專業也為日後重要基礎設施的建造所必要，例如在5G、6G網路。IMST亦為德國航太中心(DLR)重要夥伴，在許多案例中，IMST的產品和服務亦為聯邦國防的供應對象。

德國經濟部拒絕對具體公司名稱進行評論，但表示，在一次閉門的內閣會議中，內閣授權經濟部，可以根據國家安全原因，去審查和阻止來自非歐州的外國投資。

中國外交部在聲明中表示，不清楚該事情，但補充表示，中國政府一直鼓勵中企以「相互獲益」來進行海外投資合作。

IMST和中國航天科工集團皆拒絕立即的評論。

德國政府已經加強對非歐洲公司參與德企的審查。根據新規定，非歐洲公司只要收購德企10%股份，政府就可以以公共利益為由進行審查和干預；此前的規定為25%股份。

德國近期也已阻絕中企的收購計畫，例如煙台台海集團收購德國工具製造商Leifeld的計畫，以及中國的國家電網在2018年收購電網運營商50Hertz的計畫。

(時報資訊)