電商創造雙11、雙12盛會，近年來積極推陳出新，吸引年輕族群，網家(8044)發展營銷創新、多元跨界策略，開創「消費+娛樂」體驗升級的網購新時代，今年第4度推出國際級雙11盛會，雙11檔期開跑後(10/26-11/15對比10/5-10/25)，社群整體聲量飆升近7倍，可望帶動11月營收表現。接下來雙12再祭最強活動，獨家開賣aMEI演唱會及周邊商品，整體第4季在兩大盛會接棒下，整體營收將再衝新高。

網家今年雙11檔期，旗下PChome 24h購物藉由社群全通路操作，成功搶進年輕族群市場，且有效推升用戶黏著度，亦促動今年演唱會線上直播累積觸及觀看人次破千萬，互動式娛樂體驗刺激搶購人潮節節攀升，亦推升雙11檔期開跑後(10/26-11/15對比10/5-10/25)演唱會於臉書、Instagram、PTT/Dcard等論壇等社群整體聲量飆升近7倍，創新營銷策略效益擴大更勝大量投放廣告成效，帶動整體雙11檔期活動成效顯著。

此外，進入雙12檔期，更與aMEI台東跨年演唱會攜手合作，推出專屬「天天簽到」活動，參與的消費者即有機會獲得「演唱會VIP區雙人門票」及「BOXMAN限量周邊組合好禮」；與2021陶晶瑩MOMAN小巨蛋演唱會合作，讓PChome指定卡友（花旗PChome Prime聯名卡／玉山Pi拍錢包信用卡卡友）搶先購票，消費者反應佳，期望透過多元的合作方式，創造流行話題與銷售動能。

除了網家外，另一家電商創業家(8477)旗下生活市集「1212年終盛典」全力進攻點數戰，以「瘋狂灑錢、點點變現金」為主題，並全面以「點數」為決戰利器，輔以物有所值優質商品力、線上線下金物流異業優惠等雙策略，全力搶攻年底大檔商機。

生活市集表示，致力為消費者做到「價」與「質」的把關，並期望實現「只為給你好生活」的品牌承諾，運用AI科技力結合平台的消費大數據，精準掌握消費者需求，持續為用戶精選物有所值的生活好物。同時，生活市集以行動購物為主力，站內整體訂單已有超過8成來自行動裝置，而瞄準行動端消費商機，生活市集於「1212年終盛典」期間推出App限定的「天天搶iPhone 12系列」活動外，並與金流合作夥伴「悠遊付」聯手推出限時回饋。

(時報資訊)