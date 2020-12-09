為分散生產風險，散熱模組廠—超眾(6230)大手筆投資越南廠，第一期預計明年2月開始進駐設備，3月到4月完工投入生產，未來主要熱散產品在越南廠都會有產線，超眾董事長永井淳一表示，目前遠距生活需求還不錯，且以5G為中心發展趨勢不會有太大改變，今年受疫情影響的手機大陸市場也有恢復，希望明年會比今年好。

超眾今天舉行臨時股東會，通過修訂本公司「公司章程」部分條文案，超眾公司中文名稱由「超眾科技股份有限公司」變更為「尼得科超眾科技股份有限公司」，英文名稱則由「Chaun-Choung Technology Corporation」變更為「Nidec Chaun-Choung Technology Corporation」，永井淳一在會後接受記者採訪。

永井淳一表示，超眾在大陸有廠區，今年農曆年因為大陸有封城，營運陷入苦戰，目前大陸經濟回穩，公司生產也回到軌道上，但我們還是覺得供應鏈分散比較好，希望明年大陸以外的廠區也可以貢獻，因而擴建越南廠區，目前越南廠照計畫進行中，已取得執照建置，預計明年2月開始進駐設備，3月到4月完工投入生產，明年上半年就會有營收貢獻。

根據超眾規畫，越南廠第一期廠區完工後，初期將先移入門檻較低的模組組裝，之後陸續增加熱管及熱板產線，未來超眾主要散熱產品在越南廠都會有產線，以因應客戶指定不能在大陸生產、出貨到海外，以及越南當地客戶需求。

展望明年，永井淳一表示，因為全球新冠肺炎疫情，市場較難以預估，就終端來看，目前遠端生活需求較好，以5G為中心發展趨勢不會有太大的改變，今年受到疫情影響的手機，目前大陸市場亦有恢復，由於各產業都需要散熱，希望明年會比今年好。

在車用方面，永井淳一表示，日本電產主力在車用，但超眾以前沒有做車用，且車用所需的時間較長，超眾是集團的成員，希望能夠儘快有貢獻。

(時報資訊)