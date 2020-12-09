美國餐飲外送服務平台DoorDash周二宣布將以每股102美元價格出售其首次公開發行（IPO）股票，突破其上修後的目標價格區間，預計將籌集33.7億美元資金，成為2020年美國最大宗的IPO交易。

該IPO將使這家餐飲外送新創公司的完全稀釋後估值約達380億美元，與6月私募籌資時的160億美元相比，翻漲了一倍多。

DoorDash是美國最大的第三方餐飲外送公司，原本目標是以每股90美元～95美元價格出售3,300萬股股票。再早些時候的目標價格區間訂在75美元～85美元之間。

該公司股票將於周三在紐約證券交易所掛牌易，股票代碼為「 DASH」。高盛和摩根大通為主要的承銷商。

DoorDash準備上市之際，正值該公司與對手優步Uber Eats、Grubhub與Postmates等外送平台，均受惠於大規模防疫限制與封鎖措施所引爆的食品配送服務需求。

今年下半年激勵措施挹注的龐大資金，以及對新冠肺炎疫苗的憧憬帶動美股大漲，DoorDash與其他大型矽谷公司，包括Palantir Technologies與Snowflake都是受惠者。Palantir與Snowflake風光的IPO才剛落幕。

DoorDash表示，其第三季（截至9月底）營收為8.79億美元，較去年同期的2.39億美元大幅成長。不過該公司第二季雖然首度實現季度獲利（2300萬美元），但第三季仍虧損4300萬美元。

DoorDash成立於2013年，其主要投資人包括日本軟銀集團主導的願景基金、創投公司Sequoia Capital，以及主權財富基金新加坡政府投資公司。

(時報資訊)