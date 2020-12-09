教育部擬修正幼兒園外語條款 民團籲別火上加油

「幼兒園美語高燒40度，請教育部不要火上加油。」教育部擬刪除「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」規定，托育政策催生聯盟今批評，這將讓全美語幼兒園化暗為明，造成家長緊張。他們認為，提升國民英語能力，絕對不能從幼兒園階段犧牲起。

為配合推動「2030雙語國家政策」，教育部10月16日預告修正「幼兒教保及照顧服務實施原則」第13條，擬刪除現行條文第7款「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」的規定。

托盟召集人劉毓秀表示，在幼兒時期讓孩子接觸不同語言當然好，但一定要在統整不分科的前提下進行，且遵循教保準則「不得採全日、半日或分科之外之外語教學」、「不得進行以精熟為目的之讀、寫、算教學」，才符合幼兒身心發展的教學方式。

劉毓秀指出，教育部擬將好的規定取消，將造成原本違法的全美語補習班化暗為明，而且也造成家長恐慌，進一步影響出生率。她有一個親友，送2歲多的小孩去全美語幼兒園，一個月要3萬多，負擔實在太重，決定不生第二個小孩了。

劉毓秀指出，美國學者曾分析67萬個美國成年人學習語言的經驗和成果發現，只要在10至12歲前開始學習第二外語，最終能夠達到的語言水準，並無差別。所以，照現行規定小三教英語就可以，沒必要向下延伸到幼兒園。

輔仁大學社會系副教授石易平說，她調查發現，有些小朋友進全美語幼兒園，因為懂的英文語彙有限，因此就避免與同學互動，最後影響到人際關係。此外，還有小朋友上全美語幼兒園影響到中文學習，到小三時，因為中文不好，看不懂數學應用題，但為時已晚。

幼兒園家長代表石博元說，他家住台北市大安區，為了小孩成長，曾找了區域內許多幼兒園，發現所謂的全美語或雙語幼兒園，根本是超前學習、分科教學及填鴨教育，不利於小朋友身心發展。最後，他讓小孩上非營利幼兒園，現在讀中班。

教育部回應，這項修正案在網路上預告會在12月21日到期，之前會廣泛蒐集各界意見，以做為修改規定的參考。

(中時 )