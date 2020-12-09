關渡橋清晨連續4車禍交通塞爆 淡水人抓狂：淡北道路快動工

關渡大橋是淡水地區民眾通勤往來的重要橋樑，但近日連日下雨，車流量增多，今（9）早又陸續發生4起車禍，造成比平常更嚴重的車流擁塞，讓通勤族叫苦連天；許多淡水人心疼交通警察「站到腿軟，冷天氣還站在號誌箱吹風淋雨」，也有人催促延宕多年的淡北道路盡早發包動工。

關渡大橋每逢交通尖峰時間必會塞車，若遇到下雨和車禍事故，回堵車流更會加劇，不少民眾今日在臉書社團「細說淡水」發文抱怨「從新市鎮麥當勞搭公車到紅樹林，塞了一個小時」、「有人跟我一樣上班時被塞在水堆（水碓）往淡水、台北方向的嗎」、「新市一路到紅樹林行車時間50分鐘，預計到竹圍還需48分鐘，上重慶北交流道還需....」。

關渡大橋早上發生4起車禍，嚴重塞車讓淡水在地人叫苦連天。（圖／翻攝自臉書 細說淡水）

也有不少淡水人留言心疼警察維持交通很辛苦，可憐的警察交整站到腿軟，請給警察一點掌聲，這麼冷的天氣站在號誌控制箱吹風淋雨」、「啊sir辛苦啊」、「感恩警察先生、小姐辛苦了！」

不過大多數人仍期盼延宕20幾年的淡北道路能盡早開通，紓解車流量；目前淡北道路環評案已於今年審議通過，交通部仍在做可行性研究，新北市力拚年底發包動工，另一項改善交通的建設－淡江大橋預計2024年開通，新北市長侯友宜先前曾說，淡江大橋、淡北道路若通，就是打通淡水的任督二脈。

(中時新聞網)