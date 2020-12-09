台糖公司位於台南市歸仁區的農地昨天發生火警，讓下風處的高雄民眾飽受空汙之苦。雖然目前仍在調查肇事原因，但台南市政府環保局9日以土地管理單位台糖公司對土地管理不善為由，依空氣汙染防制法重罰127.5萬元。

環保局指出，大火發生的地點在台南市、高雄市邊界處，為強化掌握汙染資訊，該局將評估在市邊界、縣市（台南、嘉義）邊界處設置微型感測器以利監控；同時，也將請環保署開放緊臨縣市邊界的微感測器物聯網資訊平台資料庫，以利模擬分析，即時提供資訊給受影響的下風處區域民眾。

環保局稽查人員今天上午再度回到火災現場，與消防局、警察局等單位進一步追查相關事證。雖然還未找到具體行為人，但因台糖身為土地管理單位，加上燃燒範圍廣達8公頃，面積為近年來之最，更影響廣大的高雄市民朋友，因此依空汙法重罰127.5萬元。

環保局還強調，每年疑似稻草、雜草等露天燃燒陳情案件約有400件，該局稽查人員接到陳情或檢舉後，都會立即前往稽查；如果現場有行為人，也會立即進行告發處分。

(中時 )