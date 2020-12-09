駐日代表謝長廷5日參加台日交流活動高座會前受訪表示，他個人認為核食開放與否，將對台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）造成影響；並稱若大陸比我們先開放核食，會讓支持我們的日本政治家很尷尬。對此，中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷直言，台灣就算進口核食也未必能加入CPTPP，甚至可能落得「兩頭空」，但若進口核食，蔡政府所受到的質疑將更甚進口美國萊豬。

劉泰廷接受香港媒體《中評社》訪問直言，開放日本核食頂多是台灣加入CPTPP的「敲門磚」，談不上是「入場券」。雖然日本現任首相菅義偉屬於友台派，但CPTPP對新會員入會採共識決，並非單憑日方就能決定。何況，即便台灣進口核食，如未獲實質經貿成果，日本也不會過度張揚友台，屆時台灣將面臨經貿合作及政治紅利「兩頭空」的窘境，民進黨政府情勢將會更慘。

劉泰廷分析，謝長廷之所以拋出核食進口議題，可能性有二：第一，大陸外交部部長王毅訪日，對台灣造成壓力，蔡政府盼藉開放核食搶先大陸進入CPTPP；第二，大陸已表態考慮進口核食，日本怕大陸進入CPTPP，台灣就失去協商意願，所以先放出消息好讓自己有機會「兩頭賺」。

針對台灣進口核食的可能性，劉泰廷表示，從蔡政府進口美國萊豬的強勢態度來看，開放核食的可能性「極高」，尤其面對大陸也想進入CPTPP與日方鼓吹的壓力，開放機會更是高上加高。劉也強調，日中關係是日本在外交決策中的重要考量點，日本始終盡量避免觸怒大陸，台灣進核食恐怕只達到「對日示好」的功用，且將可能引發比進萊豬更巨大的民意反彈，讓蔡政府的形象雪上加霜。

(中時新聞網)