楊采妮46歲近照曝光。(圖／翻攝自楊采妮微博)

「玉女掌門人」楊采妮和老公邱韶智結婚多年，育有一對雙胞胎兒子，婚後定居新加坡的她，重心都放在家庭上，偶爾才有幕前演出，近日她難得曬出近照，46歲真實面貌曝光。

楊采妮近日在微博曬出近照，坦言自己真的很少自拍，「手機裡全是孩子和毛小孩的照片」，因此她也難得曝光美照和大家問好，只見留著一長黑直長髮的她，對鏡頭露出微笑，皮膚白皙無瑕疵，女神氣質依舊。

不過看上去消瘦的顯得有點憔悴，但粉絲仍大讚「還是依然美麗」、「姐姐好漂亮」、「玉女依舊」。其實，楊采妮出道多年，僅和金城武、吳奇隆傳過緋聞，1997年她為愛急流勇退，選擇和當時男友邱韶智創業從商，最後負債累累。

2013年她宣布復出，並表示和邱韶智已分手，當時有傳邱韶智將債務推到她身上，不過遭到她否認，8年後兜兜轉轉，兩人又復合，並於2013年低調完婚，2017年更生下雙胞胎兒子，一家四口幸福甜蜜。

(中時新聞網)