股票上市凱羿KY公司8月起透過自稱仲介的劉孟和、嚴瑜燕夫婦，向國外公司採購185萬噸輕質循環油，不料給付完48.8萬歐元貨款後，發現劉孟恆夫婦提供的油品護照、配額證書都是偽造，且兩人就此失聯；凱羿公司董事長蔡謀賦今在律師陪同下，到新北地檢署控告掮客劉孟和、顏瑜燕夫婦涉犯詐欺。

蔡謀賦今受訪表示，劉孟和、嚴瑜燕夫婦數月前宣稱可以從國外引進具有油權的油品，獲利可期，遊說凱羿公司參與油品買賣計畫；時任董事長蔡謀燦考量疫情虧損，為讓公司增加收益，透過劉氏夫妻轉介，以凱羿公司名義簽下4份油品買賣契約。

告訴狀指出，今年8月27、9月16日，凱羿先和俄羅斯OJSC公司、CASPIAN公司簽署輕質循環油185萬噸，9月4日、8日再與廣西中創公司、福建泰興公司簽署燃料油買賣。

不料凱羿公司給付6.8萬噸、42萬歐元共48.8萬歐元的油品價金後，扮演中間人的劉孟和、嚴瑜燕夫婦卻一直阻擋雙方直接洽談，蔡謀燦察覺有異，先不動聲色向莫斯科台北經濟文化協調委員會查證，發現劉氏夫婦提出的油品保證書、油品護照、原產地證明、配合證書，通通都是偽造的。

蔡謀賦表示，為了對全體股東負責，哥哥蔡謀燦已墊還全部預付款項，不讓公司受損害，蔡謀燦也辭去董座以示負責，暫時由他接手。

蔡謀賦今在律師協同下到新北地檢署按鈴申告掮客劉孟和、顏瑜燕夫婦涉犯詐欺；蔡謀賦強調，既然全案是場騙局，凱羿就沒有履約義務，更無違約情事，盼檢調查明真相。

(中時 )