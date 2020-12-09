國民黨立委鄭麗文爆料，2017年行政院長蘇貞昌出席活動時，曾痛罵蔡英文總統達半小時。蘇貞昌昨（8）日受訪時表示，現在和蔡英文總統無話不談、彼此信任，很多不必要的中傷，無意義也無效。據了解，蘇貞昌當時以無公職身分出席「中華民國屏東縣同鄉會」成立大會，致詞時蔡英文還未抵達，因此曾隔空喊話，「大家等一下不要只顧著拍照，事情要做好」。
鄭麗文日前在政論節目中，指蘇貞昌個性蠻橫，在民進黨內出名的「歹逗陣」，並舉例之前曾在屏東縣同鄉會上痛罵蔡英文30分鐘，搞得大家都很尷尬，且據現場人士轉述，蘇貞昌講得很酸很難聽，讓大家都很傻眼。
但究竟當天蘇是「怎麼罵的」？經查閱資料，《中時》曾在2017年的報導中提到，現場官蓋雲集，蘇貞昌除細數縣長任內建設外，也猛虧來賓。因致詞時蔡英文還未抵達，蘇貞昌笑說，大家等下不要只顧著（跟蔡英文和蘇嘉全）拍照，事情要做好，拍那張照才有價值，並意有所指的表示，可能自己講話太直，如果排後面講，蔡英文總統聽到，怕太刺激，所以主辦方叫他先講一講，等等要走可以先走。
時任立法院長的蘇嘉全，擔任同鄉會首屆理事長。蘇貞昌當時也「恭喜」他，指蘇嘉全最有資源也有閒工夫，立法院打架時，剛好在旁邊納涼，秘書也很多，（同鄉會）剛好有這個缺，很剛好。
此外，蘇貞昌也提醒屏東縣長潘孟安，等總統到了要趕快爭取建設，否則「屏東衰到不能講了」「我們屏東連可憐唉的聲音都沒出來」。
(中時新聞網)
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