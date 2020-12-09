超眾（6230）9日召開股東臨時會，通過更名議案，將現行「超眾科技股份有限公司」名稱更名為「尼得科超眾股份有限公司」，英文名稱也同步更新為NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORPORATION。

日本電產（Nidec）入股超眾後持續增加持股，截至9月24日止，日本電產握有超眾的股數已達67.03％，由於為絕對多數的大股東，9日召開的股東臨時會議程進行相當順利。

超眾指出，此次更名主要是為了提升集團成員識別度，讓Nidec的名稱更為中性化，甚至成為像APPLE一樣的無國界品牌，藉以因應業務所需，並提升公司營運效能。

更名後超眾科技中文名稱由現行「超眾科技股份有限公司」更名為「尼得科超眾股份有限公司」，超眾強調，不僅超眾將進行更名，其他日電產的集團成員也會跟進做更名的動作，且集團也已針對各子公司的更名作業排定時間表。

(工商 )