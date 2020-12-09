外電引述消息人士指，巴西正在尋求通過法律途徑，禁止中國大陸資通訊設備大廠華為參與的巴西5G網路建設，巴西國家安全顧問和通信部正在研究制訂安全規定。

綜合外媒報導，11月，巴西政府已同意參與美國發起的「清潔網絡」（Clean Network）運動，此前巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）稱正考慮禁止使用華為5G設備。不過民間電信機構和官方看法不同調，有巴西營運商稱，若政府禁用華為5G設備，將會提出索償。

事實上，巴西要全面禁用華為設備有其難度。環球網報導，根據統計，目前巴西全國約40％的3G和4G設備來自華為，若將華為排除在5G建設計劃外，需將原有設備全部拆除，巴西將為此付出高昂代價。巴西電訊業人士指出，華為設備在該國3G和4G領域的實際佔有率已超過40％。該國規模最大的7家電訊營運商中，有6家超過半數的設備來自華為，也成為當地電信商反對禁用華為設備的主因。

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