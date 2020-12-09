央行在4Q理監事會前緊急採取了房市選擇信用控管，並首次針對建商的餘屋貸款成數作限制。造成銀行間憂心未來放款規模恐遭侵蝕。不過外資機構出具最新報告，對於明年銀行的放款持樂觀態度，外資認為，明年全球經濟持續復甦，企業放款尤其是在外幣的放款可望呈現成長動能，金融股中首選元大金(2885)、永豐金(2890)和富邦金(2881)。

外資指出，央行睽違10年，再動用房市信用管制工具，主要是針對建築業開發商、豪宅以及囤屋族，至於首購族和危老重建等則完全不受此次的政策影響。

據統計，至10月底國銀的房貸土建融等貸款餘額占總放款比重約為35.9%，歷史的高點在37.9%。央行認為，過高的貸款成數和寬限期可能會造成銀行資金貸放不均並助漲資金炒房。

以今年10月國銀的房貸土建融等貸款餘額占總放款比重約為35.9%，這個數字雖然不是歷史新高，但也已經是2012年以來的新高，近10年的間約落在34.5-35.9%之間。

外資也強調，其實銀行的房貸風險控管得宜，房貸的逾放比是低於整體貸款的逾放比。此外，銀行也早已經遵循銀行法第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」之限額規定，所以，央行的措施對銀行明年放的衝擊是相當有限。

明年銀行的放款動能應來自於景氣復甦下企業資金需求，尤其是看好外幣放款的成長力道。

(時報資訊)