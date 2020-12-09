美股收高，標普500指數與那斯達克指數再創歷史收盤高點，但台積電ADR小跌，台積電(2330)開低壓抑台股指數，但長榮(2603)續領航運股上攻，雙D的友達(2409)、南亞科(2408)上揚撐盤，台股開低後翻紅，盤中再創下14394點最高紀錄。

新冠肺炎疫苗的樂觀進展帶動美國醫療保健股勁揚，周二美股主要指數上漲，標普500指數與那斯達克指數再創歷史收盤高點，道瓊工業指數上揚104.09點或0.35%，以30173.88點作收。標準普爾指數上漲10.29點或0.28% ，收在3702.25點。科技股那斯達克指數漲62.83點或0.50%，收12582.77點。

台積電ADR、聯電ADR均下跌，並未再創新高，其中，聯電ADR跌逾3%，聯電(2303)今開低但低檔買盤承接力道仍強，股價仍在50元附近高檔震盪。台積電早盤維持在520元以上高姿態整理之格局。

國際運費持續攀高，外資買盤重回航運股，長榮、陽明(2609)、萬海(2615)今持續上攻，成為多頭要角。

這波漲勢最強勁的電子股面板及DRAM族群今早表現亦強，友達、群創(3481)上揚，南亞科、旺宏(2337)等記憶體股亦強勢；加上被動元件的國巨(2327)、華新科(2492)接棒大漲；櫃買市場因環球晶(6488)、中美晶(5483)續攻，表現更為強勁。

華新科周二表示，預期未來被動元件供貨持續緊張，規劃明年設立高雄科學園區新廠，攻LTCC元件及車規MLCC產品

台股8日大漲103點，收在14360點，再創歷史收盤新高，成交值新台幣2797.19億元。三大法人合計買超58.54億元，其中，自營商賣超8.94億元，投信買超25.03億元，外資及陸資買超42.45億元。

台股今早在雙D及航運股續攻，早盤再創新高價，技術面續強勢。目前類股輪動加速，資金仍活絡，推升台股日日有高點。

(時報資訊)