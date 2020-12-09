軒郁(6703)旗下購物網平台在雙11繳出漂亮業績單，推升11月營收衝上2億元，年成長102.29%，再創歷史同期新高，前11月營收12.4億元，年成長43.42%。今日股價跳空開高後，盤中緊鎖漲停板128元。

軒郁指出，第4季進入電商旺季，繼雙11之後，雙12再掀年末送禮購物潮，推出「雙12奢華大賞」，預期能推升第四季營收創下單季新高，將帶領年末整體營運動能持續躍進，有望續攀歷史高峰。

軒郁IQUEEN愛女人購物網平台在雙11狂歡盛典前3名的熱銷品類包含美妝保養品、機能保健食品及防疫商品，其中軒郁國際旗下自有品牌「MIRAE未來美」較去年同期成長82%，創下IQUEEN愛女人購物網自舉辦雙11購物節活動以來的業績新紀錄。軒郁國際整合旗下6大品牌，透過雙11活動帶動之新會員人數較去年同期成長40%；截至11月，IQUEEN愛女人購物網會員數已逼近80萬人。

(時報資訊)