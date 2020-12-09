美股消息面：

1.新冠肺炎疫苖的樂觀進展帶來提振，但美國多個人口大州進一步收緊防疫措施，仍使原油需求前景蒙塵，周二紐約期油收跌16美分或約0.4%，為每桶45.6美元。倫敦布蘭特期油漲5美分或0.1%，收在每桶48.84美元。

2.美國第三季非農生產率季增年率經修正後為4.6%，不如市場預期的升高4.9%與初值（上升4.9%）。

3.美國新一輪紓困案前景未明，周二紐約期金收漲8.9美元或0.5%，為每盎司1874.9美元，盤中最高升至1879.5美元，創3周新高。

4.美國食品藥品監督管理局（FDA）周二公布文件，初步判定輝瑞與BioNTech合作研發的新冠疫苗安全且有效。FDA疫苖顧問委員會將於周四開會討論輝瑞新冠疫苗的緊急使用申請，輝瑞執行長Albert Bourla表示，有信心委員會將批准疫苖使用申請。

(時報資訊)