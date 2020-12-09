每個孩子都是父母心頭的寶貝，一旦孩子生病，做父母的總是會相當擔心，立刻帶到醫院治療。不過一名1歲男童原本只是輕微咳嗽，沒想到在醫院打完點滴之後嚴重發燒、全身無力，最後又吐又流鼻血，隔天就氣絕身亡，讓媽媽傷心到崩潰。

（圖／百度）

這起不幸的事件發生在大陸山西省朔州市，男童的母親昨（8日）向媒體爆料，表示1歲多的兒子琦琦日前出現輕微咳嗽症狀，但原本感覺還挺有精神的。她覺得小病不能輕忽，便帶琦琦到醫院看病。她原本以為只要喝點咳嗽藥水之類，沒想到醫生卻說一定要打一針。

琦琦打完針返家後精神越來越差、全身發軟，接著就開始發燒，根本無法下地；母親為此特地打了兩次電話去醫院，醫生都說沒必要再回診。不過，琦琦母親實在太擔心，隔天還是再帶他到醫院，醫生表示琦琦的病需要打點滴，還幫他做了兩次噴霧治療。

（圖／百度）

琦琦打完點滴回家，狀況越來越嚴重，不但持續發燒，而且連嘴唇都開始轉為紫色！母親一看不妙，立馬抱著他飛車趕往醫院，途中琦琦開始嘔吐、流鼻血，但原本的醫院入夜沒人，又馬上轉往另一間醫院。

（圖／百度）

收治琦琦的醫生檢查後說：「太遲了，孩子沒有心跳了。」讓琦琦的母親當場痛哭失聲，崩潰倒地。事後她一直找原本的醫院和醫生，想要得到一個說法，但院方到現在還不肯出面，就連媒體找上門也避不見面，讓琦琦母親悲痛欲絕。

(中時新聞網)