北京清華大學戰略與安全研究中心客座研究員、中國建設銀行研究院高級研究員余翔9日在陸媒《環球時報》撰文指出，如果拜登政府不能在結構性稅制改革方面取得實質性突破的話，在國內收入分配失衡壓力下，拜登政府延續上屆政府對華打壓立場可能不會根本改變。拜登政府或不時從「惡法工具箱」中祭出一兩項法規，以所謂中國國企補貼、市場主體地位不平等、智慧財產權保護不力、違反人權或制裁規定等為由，對中國進行打壓。因此，對拜登上台後，中方可以而且應該抱有樂觀預期，但也應認清現實，保持理性。

余翔認為，首先，在所謂涉「國家安全」問題上，拜登政府將會有所調整，但總體上不會放鬆。以便美國聚焦真正意義上的「國安問題」。要看到，拜登的經濟復甦計畫中包括打擊所謂中國貿易「不正當」行為的承諾，涵蓋補貼、傾銷、匯率操縱、強制技術轉讓和智慧財產權保護等領域。即使被認為是溫和派的葉倫也表示，中國政府對國有企業提供支持、「迫使」美國公司向中國轉移高科技技術，以及中國開放市場的步伐緩慢等情況值得關注。

余翔稱，其次，下任美國政府對華政策不僅取決於新總統及其身後政黨的政策主張，還受制於美國國內的整體政治環境。美國民調機構皮尤在今年6至8月間民調顯示，美國人持對華負面看法的比例從去年的60％上升到73％，為中美建交40年來最高。

更深層地看，美國人對華看法的後續變化更多取決於其國內社會改革進程。富人和科技菁英攫取了財富的絕大部分，導致美國國內貧富差距持續拉大。美聯儲報告顯示，2020年美國最富的前1％和10％人口分別占全部家庭財富的30.5％和69％，而最窮的50％人口僅占全部家庭財富的1.9％，且這種差距呈加速拉大趨勢。

余翔強調，川普在其任內沒有著手對美國國內的分配體制進行根本性改革。如果美國國內收入分配制度不做深刻變革，社會收入差距將進一步拉大，在社會議題上給政治施壓，未來無論是民主黨還是共和黨執政，都必然會為國內問題尋找外部「替罪羊」。

余翔指出，最後，一系列限制中企的「惡法工具箱」有一定政策慣性。川普任內通過的《外國公司問責法案》《外國投資風險審查現代化法案》《香港自治法案》《國防授權法案》，美國證券交易委員會和美國上市公司會計監管委員會發表《關於審計品質和監管獲取審計和其他國際資訊的重要作用聲明》，美國證券交易委員會通過的關於《國內交易市場訂單匯總審計計畫》的補充規定等法規給拜登留下了一個「惡法工具箱」。

(中時 )