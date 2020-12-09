許多人第一次下廚，都會先嘗試家常料理蛋炒飯，雖然看似簡單，不過並不是每個人都能炒得好吃，專家表示，關鍵在於正確的料理步驟，多數人都把順序搞錯，難怪炒出來不好吃。

美食部落客《小楊聊美食》指出，雖然蛋炒飯的做法和食材都很簡單，但並非人人都能做出完美的炒飯。蛋炒飯到底應該先炒飯？還是先炒蛋？《小楊聊美食》表示，由於雞蛋非常容易熟，若先炒蛋很容易造成蛋過熟、飯還沒熟，所以建議先將飯炒熟後，再加入蛋液。

《小楊聊美食》分享正確的料理步驟表示，先將剩飯打散，把攪拌好的蛋液倒入碗中、加入適量的鹽，接著在鍋中倒入油加熱，把打散的米飯放入鍋中，用中小火翻炒，等白飯炒熱後，再將蛋液倒入鍋中，並調整為大火快速翻炒，最後再依喜好加入火腿或青蔥等食材以及鹽巴調味，大火翻炒30秒就能裝盤。

《小楊聊美食》強調，一定要先把飯炒熱再加入蛋液，這樣炒出來的蛋炒飯才會更好吃。很多人飯還沒炒熟就急著加蛋，炒飯就無法粒粒分明，而且太早放蛋，也可能出現蛋已經焦掉，但飯還沒熟透，難怪會難吃。

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(中時新聞網)