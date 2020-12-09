中捷連結器斷軸北捷表將向川崎重工求償 葉昭甫：按契約面要求廠商落實

台中捷運綠線列車連結器斷軸事件，昨天在北市議會引起關注，台北捷運工程局強調，若竣工延誤會向日商川崎重工求償，每延誤一天可罰2000萬元，最高可罰到21.8億元。台中市政府交通局長葉昭甫說，針對中捷事件要先釐清相關及改善方案，安全無虞再啟試營運及通車；北捷局求償問題，按契約面的部分要求廠商務必要落實，無法落實最高將處20％約20億的罰則。

台中捷綠線在2011年4月開工，契約金額達109.08億元；中捷在今年11月16日開放試營運，一週內就爆出半永久連結軸心斷裂。北捷局事後針對全車隊其餘36軸心進行檢測，發現6支因軸心拆解困難無法檢測（其中1支斷裂）。

北捷局昨天表示，目前會照契約走，若竣工逾期，將依違約要求廠商補償，每天可罰2000萬，最高可罰到總契約價金109億元的20％，也就是21.8億元。

葉昭甫今天指出，針對中捷事件重申先釐清相關及改善方案，安全無虞再啟試營運及通車，北捷局求償問題，按契約面的部分要求廠商務必要落實，無法落實最高將處20％約20億的罰則。

葉昭甫強調，安全是第一要務，工程通車後經90天的試應期，後面還有8個月可用度的測試，包括一個冬天及一個夏天，經可用度認證才可以報竣工，川崎重工面對中捷案子，後面來有一條路要走。因工程隨相關工程推進，廠商針對工程細項展延，相關竣工日隨廠商提出來日期核定合理性，與北捷局、川崎會一一的確認。

(中時 )