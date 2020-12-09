大陸國家統計局9日公布最新數據，11月生產者物價指數（PPI）年減1.5％，降幅持續收窄。2020年前11個月，PPI年減2％。

統計局城市司高級統計師董莉娟表示，11月PPI雖為年減1.5％，但降幅已較上月收窄0.6個百分點。其中，生產價格下降1.8％，降幅收窄0.9個百分點。另外，生活價格下降0.8％，降幅擴大0.3個百分點。

主要行業中，價格漲幅擴大的有有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲4.1％，擴大1.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲2％，擴大1.7個百分點。價格降幅收窄的有石油和天然氣開採業，下降29.8％，收窄0.6個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降16.3％，收窄2.2個百分點；化學原料和化學製品製造業，下降3％，收窄3.0個百分點；煤炭開採和洗選業，下降2.9％，收窄2.6個百分點。

(工商 )