立法院司法法制委員會今天審查《退輔會組織法》，退輔會打算派駐兩名官員去美國，與在地榮光會、美國三大退伍軍人協會密切交流。國民黨立委呂玉玲質詢時直接挑明，是不是要去遊說軍購？退輔會副主委李文忠聽了回應，「不能明講啦！」

退輔會擬派駐一名簡任11至12職等、一名薦任8至9職等，共兩人，將公開選拔駐外人員。李文忠指出，退輔會駐外任務主要是服務美國榮光會，並且與美國三大退伍軍人組織交流互動，李認為退輔會與美國退伍軍人協會的關係，有助我國外交國防上的幫助。

李文忠說，退輔會跟美國三大退伍軍人協會很熟，反而很多外交事務不是國防部跟外交部能做的，他解釋，美國三大退伍軍人協會對美國政府影響力很大，每年美國總統、副總統、國務卿都會參加他們的年會，中華民國退輔會幾乎是他們唯一姐妹會，每年正副主委都會去參加他們年會；且他們對中華民國非常友善，通過相當多跟軍售或是兩岸有關的決議文。

呂玉玲今天挑明問李文忠，業務範圍是不是包括遊說軍售？李文忠說，「不能明講啦」，客觀上，美國三大退伍軍人協會每年都通過很多決議文，送給白宮、美國國務院、美國國防部跟美國國會，是對美國政府相當有影響力的組織，決議文中就包含對中華民國軍售等。李說，這些團體對中華民國相當友善，甚至有組織還在會址升中華民國國旗，因此退輔會駐美有助提升關係。

國民黨立委鄭麗文則質詢，退輔會為何只有派駐美國？李文忠強調，組織法的修正是「駐外」不是「駐美」，所以將來駐美順利的話，也準備與其他本來退伍軍人單位就有在互動的國家，比如日本、英國、法國都有可能派駐；但他也解釋，必須要是退輔會有影響力的國家才會派，比如有人建議澳洲，但是澳洲退輔會就沒影響力，派去要幹嘛？

李文忠也說明退伍軍人單位之間交流的重要性，以他去年去英國，與時任駐英代表林永樂見到英國上議院副議長，下議院國防外交委員會召委，外交部本來是見不太到的，這不是他厲害，而是兩國退伍軍人單位互動向來就是很好，所以才能循此管道見到英方政要，足見退伍軍人單位交流的重要性。

(中時 )