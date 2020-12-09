今年10月甫履新的尼加拉瓜共和國駐台特命全權大使李蜜娜，畢業於銘傳大學國際企業與貿易系，曾是外交部台灣獎學金受獎生。在台求學時，李蜜娜學業表現優異，並利用課餘時間參加台灣傳統歌仔戲活動，認識台灣傳統文化之美。

109學年教育部提供440個台灣獎學金給各國優秀學生來台攻讀學位，以及提供470個1年期華語文獎學金給外國人士來台學習華語文，共910個名額。教育部希望這些優異的學生親身體驗台灣優質高等教育及友善環境，並成為「留學台灣」最佳代言人。

為歡迎來自各國的台灣獎學金及華語文獎學金受獎生來台就學，外交部與教育部於每學年開學後共同辦理獎學金新生說明會暨歡迎會。今年受全新冠肺炎疫情影響，首度辦理線上說明會，突破地理空間限制，讓受獎生熟悉獎學金規定及瞭解在台求學生活。

線上說明會除邀請資深境外生輔導人員以生動活潑方式向受獎生說明各獎學金規定外，也特別邀請5位受獎生分享精彩的在台求學經驗。台灣獎學金及華語文獎學金計畫官網也提供新生電子手冊，彙集獎學金規定及在台食衣住行等資訊，是受獎新生在台生活的重要指南。

李蜜娜曾就讀銘傳大學，現在則成為尼加拉瓜駐台大使。她就是尼國與台灣長期關係友好、共同培育優秀人才的最佳典範，更是雙邊邦誼及交流的重要橋樑。

來自俄羅斯的教育部台灣獎學金受獎生韓麗雅 說得一口流利中文，她曾在俄羅斯擔任12年的中文教師，熟稔中華傳統文學及文化，具深厚中文造詣，為從事文獻研究而選擇來台就讀台大中文系博士班。

韓麗雅參加學校的書法、茶藝、國畫、古琴等社團，深入了解中華傳統文化的博大精深。她鼓勵對於中華傳統文化有興趣的外籍學生來臺灣留學，可獲得豐富的研究資源與收穫。

(中時 )