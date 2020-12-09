營養師分析黃色和綠色奇異果的營養成分。（圖／高敏敏提供）

奇異果顏色不同，營養價值也不同。營養師高敏敏表示，無論是什麼顏色的奇異果，都富含奇異果酵素及維生素A和C，可助消化、養顏美容；但若是想預防便秘、消水腫和降血壓則建議吃綠色的；防癌、抗發炎則選黃色較好。

營養師高敏敏表示，奇異果分綠色和黃色兩種，但隨著顏色的不同，食用過後所帶來的好處也不同，她指出，兩種顏色的奇異果都富含膳食纖維、維生素A、維生素C及礦物質鉀，不過，每100公克的綠色奇異果，其膳食纖維和維生素A含量，都比黃色多了快一倍，且礦物質鉀也較黃色更多一些。

高敏敏解釋，不同的營養對人體的功能也不同，若想預防便秘、消水腫和降血壓，建議去吃綠色的奇異果；如果是要防癌和抗發炎，則可選擇黃色的奇異果食用；但若只是為了養顏美容或幫助消化的話，則是兩種顏色都可以挑選，因為奇異果中的維生素A、C是皮膚抗老的必吃營養素，而奇異果酵素則能助消化，特別是大魚大肉之後。

高敏敏也提醒，每次吃奇異果的份量，大約抓個一顆至一顆半就可以了，在用餐之後吃，幫助消化的效果特別好。

(中時新聞網)