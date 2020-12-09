駐日代表謝長廷日前回台，在台期間恰巧大陸外交部長王毅訪日，國民黨立委陳以信痛批謝長怠忽職守，要求外交部針對駐日前線是否失職作出書面報告。

陳以信詢問謝長廷是自己跑回來還是被外交部要求回來述職？謝長廷知不知道王毅要去日本？外交部次長田中光表示，謝長廷是自己請假回來，他應該知道王毅去日本，不過謝代表是在11月4日請假，當時王毅行程還沒出來。

陳以信說，前線有敵人，駐日代表不在，駐日代表處唱空城計，要求外交部針對謝長廷這次回來到底前線有沒有失職做書面報告。

國民黨立委李德維也質疑，謝長廷返台後，誰在日本媒體前面為台灣發聲？謝長廷所擁有的能量，又有誰可以替代他？國民黨立委洪孟楷則詢問，這半年外派的大使、常任代表、總領事，有哪一位回來過？

田中光回應說，謝代表沒有怠忽職守，外交部有替代系統，館長不在都是副館長代理；至於是否有其他駐外大使或代表回台則需要再細查。

(中時 )