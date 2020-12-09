日本貨櫃船ONE Apus 11月從大陸駛往美國加州途中，遭遇惡劣海象，船身劇烈搖晃，導致船上1,816個貨櫃落海。

日本貨櫃船ONE Apus上月底從大陸駛往美國加州途中，遭遇惡劣海象，船身劇烈搖晃，導致船上1,816個貨櫃落海，天氣圖顯示，當時船隻遇上波高達16公尺的巨浪。貨櫃船昨日返回日本港口，船上驚人慘況也曝光，原本疊得高高的貨櫃全部倒成一片、東倒西歪，損失相當慘重。

日本貨櫃船ONE Apus在夏威夷附近海域遇上惡劣海象，導致超過1,800個貨櫃落海，還在船上的貨櫃也東倒西歪。

海洋新聞網站G Captain報導，日本貨櫃船ONE Apus上月從大陸廣東鹽田出發前往加州長堤（Long Beach），11月30日時在夏威夷西北方1,600海里處遭遇惡劣天氣，當時風大、海象也不佳，導致船身劇烈搖晃，大批貨櫃落海，船方一開始估計約損失1,900個貨櫃。

昨（8）日ONE Apus駛回日本神戶港，船上驚人畫面也曝光，原本疊得高高的貨櫃全部倒成一片，船方指出，一共有1,816個貨櫃落海。

目前貨櫃船仍在進行安全檢查，待船隻及貨櫃宣布安全無虞後，各方利益相關單位將會進一步計算損失，全面清查損失的貨櫃數量及類型。

不過船方初步確定，落海消失的貨櫃中，一共有64貨櫃危險物品，包括54貨櫃煙火、8貨櫃電池、2貨櫃乙醇。

這艘長365公尺的14000 TEU級貨櫃船建造於2019年，由日本「Ocean Network Express（ONE）」航運公司營運。船方表示，貨櫃落海時天候不佳，風速為每小時13至18英里，還有「又長又高的長浪」，氣象圖顯示，當時船隻在所在海域遇到波高（wave height）高達16公尺的巨浪。

G Captain報導指出，這起事件可能是史上最嚴重氣候相關貨櫃船意外事件之一，貨櫃損失的規模史無前例，2014年一艘貨櫃船在比斯開灣（Bay of Biscay）損失517貨櫃，2019年，另一艘貨櫃船在北海損失342貨櫃。

(中時新聞網)