中國大陸陸續禁止多種澳洲農漁礦產進口後，11月28日起又對葡萄酒加收107%至212.1%保證金，讓澳洲業者叫苦不迭。日報《澳洲金融評論》(Australian Financial Review)注意到澳洲煤礦無法卸貨同時，大陸上周和印尼簽署15億美元煤礦購買協議，並引用華人成語「殺雞儆猴」，稱澳洲現在就是那隻被宰的雞。

該報導指出，澳洲並不是太平洋、東南亞區域內唯一與中國有矛盾國家，但是日本、印尼都非常注意與北京保持良好關係。印尼也曾表明希望美國在區域內保持力量來制衡中國，但也相對務實不選邊站，過去1年來該國國防部長多次訪陸，雅加達與北京保持密切投資、貿易關係，而且相當樂於看到澳洲總理莫里森(Scott Morrison)繼續以美國總統川普(Donald Trump)的「轄區副警長」自居。

曾任澳洲國防部戰略與情報副部長、澳洲國家大學戰略研究榮譽教授懷特(Hugh White)上周演講時說：「為了短期掌聲而犧牲最重要的外交關係，是糟糕的政治策略，也是糟糕的政府。」

目前澳洲輿論除了少數超級對華鷹派者外，即使是主張應對北京強硬的人士也要求莫里森改善澳中關係，並且認為澳洲固可堅持民主與人權立場，但應該避免當出頭鳥，單獨面對北京，因為雙方貿易上的供需關係完全不對等。

《澳洲金融評論》則建議，在正式官方管道無法暢通下，民間的企業和私人接觸可能在坎培拉與北京恢復關係中扮演重要角色，而公開羞辱中國後是難以在澳洲內部道歉就解決，並呼籲莫里森，掉進洞裡就別再繼續挖坑。

(中時新聞網)