近日爆發移工在檢疫期滿後，因醫管公司安排入住混居、共用衛浴宿舍，引發確診個案群聚感染風波。新北市長侯友宜9日在疫情應變會議中表示，近期發生多起移工入境後居家檢疫期間發生確診案件，顯見各國核酸檢測報告標準似乎不一致，建議中央應強制要求移工居家檢疫完成後，應再繼續在防疫旅館或移工防疫宿舍等適合地點自主管理7日，確認無症狀後始可到雇主處工作。

勞工局長陳瑞嘉報告指出，已發函給勞動部，建議將移工健康檢查期限延至自主健康管理7日後實施，並在居家檢疫14日期滿後強制篩檢，確認無感染後才能安排至雇主處工作，避免再有移工檢疫期滿後確診個案造成恐慌。

即日起勞工局也將針對近期引進產業類移工的雇主進行入廠宣導，勸導雇主、仲介公司應使移工於檢疫期滿後再自主健康管理7日，落實「勤洗手、戴口罩、早晚測量體溫及宿舍分隔管理」，畫分不同飲食與盥洗時段，避免社交接觸，以降低群聚感染風險。

勞工局也說，雇主應提醒移工出入人潮密集處、搭乘公共運輸工具時，均需佩戴口罩，並保持社交距離；同時應告知移工勤洗手、保持乾淨等防疫觀念。

(中時 )